الرئيس الاسبق للمجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس في ذمة الله





انتقل الى رحمة الله ليلة امس الجمعة الرئيس الاسبق للمجلس الدستوري المجاهد عبد المالك بن حبيلس عن عمر يناهز 98 سنة حسب ما علم اليوم السبت لدى اقاربه.

وستشيع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم السبت بمقبرة سيدي نعمان بوزريعة بالجزائر العاصمة. ولد الفقيد في 27 أبريل 1921 بسطيف و تقلد عدة مناصب في الدولة حيث شغل منصب أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية بين الفترة الممتدة من سنة 1963 الى غاية سنة 1964. كما شغل الفقيد منصب سفير الجزائر باليابان ثم بتونس من 1964 إلى 1971 ليعود الى تقلد منصب أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية من 1971 إلى 1977 وفي سنة 1977 عين وزيرا للعدل ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية في سنة 1989 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. وكان اخر منصب تقلده الفقيد رئيسا للمجلس الدستوري.







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