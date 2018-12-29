مدينة تنس تحتضن فعاليات المسابقة الوطن للصيد بالقصبة





احتضنت مدينة تنس الساحلية 53 كلم شمال عاصمة الولاية الشلف ، فعاليات المسابقة الوطنية للصيد بالقصبة تحت شعار "الخليل " نسبة للباخرة المفقودة منذ سنوات وذلك بمشاركة 60 صيادا يمثلون 10 ولايات . وتم تسخير ووضع كل الإمكانات أمام المشاركين وذلك بغية إنجاح التظاهرة ،، كما تمت تهيئة الشاطئ المركزي بتنس لإحتضان التظاهرة الرياضية التي لها عشاق من مختلف الولايات ، وقال المشاركون أن المسابقة بمدينة تنس لها ميزة خاصة وعدة إعتبارات جعلتها تكون ناجحة بكل المقاييس بالنظر للتنظيم الجيد والمضبوط وفق المعايير المعمول بها في ذات التخصص بعد إستشارة لجنة تحكيم متخصصة وذات خبرة في المحافل الوطنية والدولية . وأوضح ممثلو النادي أن الهدف هو إرساء معالم هذه الرياضة محليا وحتى وطنيا والمساهمة في تعزيز فرص الجزائر في المسابقات الدولية ، كما خصصت جوائز قيمة للمراتب الثلاث الأولى ، وتكريمات لباقي المشاركين ، وأكد ممثلو الولايات على نجاح هذه الطبعة التي ميزتها روح التنافس بين مختلف المشاركين والتنظيم المحكم للجنة الإشراف.

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