فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية لتيسمسيلت انقذت طفل من الغرق داخل سد "بوقارة" تيسمسيلت
تمكنت فرقة الغطس التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتيسمسيلت مساء اليوم الجمعة من انقاذ طفل داخل سد "بوقارة" ببلدية عاصمة الولاية حسبما علمناه على لسان المدير لدى مصالح الحماية المدنية. حيث تم انقاذ هذا الطفل الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات والذي كان يلعب بالقرب من السد المذكور في ظرف 10 دقائق وفق ذات المصالح التي أضافت بأن أعوان الحماية المدنية قاموا بنقل هذا الطفل الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت لتلقي العلاج الطبي والنفسي الضروري مع العلم أن حالته ليست بالخطيرة.
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