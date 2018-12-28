

فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية لتيسمسيلت انقذت طفل من الغرق داخل سد "بوقارة" تيسمسيلت تمكنت فرقة الغطس التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتيسمسيلت مساء اليوم الجمعة من انقاذ طفل داخل سد "بوقارة" ببلدية عاصمة الولاية حسبما علمناه على لسان



حديث مرور خطير بتيسمسلت يخلف ضحية وخمسة مصابين بجراح واحدة في حالة حرجة توفي شخص وأصيب خمسة اخرون بجروح خطيرة من جراء الحادث الخطير الذي عرفه الطريق الوطني رقم 14 هذا الجمعة في النقطة الفاصلة ما بين بلديتي



أئمة المساجد يعلنونها حربا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتت تستقطب حتى النساء والأطفال وتسبب مآس كثيرة للعائلات الجزائرية التي تفقد فلذات أكبادها في عرض البحر



توقيف 10 تجار مخدرات في الحدود مع المغرب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تلمسان وبشار عشرة تجار مخدرات بحوزتهم 5.5 كيلوغرام من الكيف المعالج حسبما أفاد به بيان لوزارة



حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي ثلاثة قناطر و80 كيلوغرام تمكنت عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة الإدريسية ( 100 كيلومتر غرب الجلفة) من حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي 380 كيلوغرام,



حجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الابطال بولاية معسكر بحجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال,



وهران: توقيف خمسة مهربين للمهاجرين غير الشرعيين أعلن والي ولاية وهران مولود شريفي، أمس، على هامش تنصيب خلية أزمة لمتابعة عمليات البحث عن أشخاص مفقودين, أنه تم توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن



هذه هي الاوراق والقطع النقدية الجديدة أصدر بنك الجزائر في العدد الـ73 من الجريدة الرسمية ،5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة (500) و(1000) دج وقطعة نقدية من



بحضور جمهور غفير: العرض الشرفي الأول لفيلم "سبانس" بتيارت دار الثقافة "علي معاشي" بتيارت، أمس، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير "سبانس" من اخراج نور الدين زروقي بحضور جمهور غفير. ويعتبر هذا العمل الذي أنتجته مؤسسة