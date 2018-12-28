حديث مرور خطير بتيسمسلت يخلف ضحية وخمسة مصابين بجراح واحدة في حالة حرجة
توفي شخص وأصيب خمسة اخرون بجروح خطيرة من جراء الحادث الخطير الذي عرفه الطريق الوطني رقم 14 هذا الجمعة في النقطة الفاصلة ما بين بلديتي تيسمسيلت وخميستي استنادا للمصادر التي هي بحوزتنا حيث اكددت بأن هذا الحادث وقع عند محول الطريق الممؤدي الى مدينة أولاد بسام نتج عن انحراف سيارة سياحية مما تسبب في اصابة ستة أشخاص كانوا على متنها بجروح خطيرة استلزمت نقلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت حيث توفي السائق السيارة الذس يبلغ 19 سنة.فيما بقي أربعة مصابين في الحادث تحت العناية الطبية الفائقة على مستوى المؤسسة الاستشفائية المذكورة كما علمنا ان المصاب الخامس تم نقله على جناح السرعة الى المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة بالنظر "لحالته الحرجة". ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
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