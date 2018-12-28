الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/12/2018 14:57:00

أئمة المساجد يعلنونها حربا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية


باتت تستقطب حتى النساء والأطفال وتسبب مآس كثيرة للعائلات الجزائرية التي تفقد فلذات أكبادها في عرض البحر

خصص أئمة المساجد عبر الوطن حيزا هاما من خطبة صلاة الجمعة لتحسيس الشباب بالمخاطر المترتبة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية, داعين هذه الشريحة من المجتمع إلى "عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة التي تروج لهذا الإغراء الآثم". وفي هذا الصدد, أكد العديد من الأئمة على أهمية نشر الوازع الديني والأخلاقي في أوساط الشباب وحثهم على ضرورة "الحفاظ على أنفسهم وعدم الإلقاء بها إلى التهلكة". وتطرق البعض منهم الى هذه الظاهرة لكونها غريبة عن الدين الإسلامي الذي "يحرم مثل هذه الممارسات الغريبة عن مجتمعنا, باعتبار أن حرمة دم المسلم وعرضه وماله ثابتة في نصوص الشريعة الإسلامية". واعتبر الأئمة أن هذه الظاهرة التي باتت تستقطب حتى النساء والأطفال وتسبب مآس كثيرة للعائلات الجزائرية التي تفقد فلذات أكبادها في عرض البحر, تستدعي ضرورة "التصدي لها حتى لا تستفحل أكثر في أوساط المجتمع". وأبرز الأئمة في خطبهم أهمية الاعتماد على المرجعية الدينية بأبعادها الوطنية, معتبرين أن ذلك "كفيل بمحاربة الفكر المتطرف وتأمين عقول وأفكار الشباب الجزائري". كما أشاروا أيضا الى أن "نعمة الأمن تعد من أعظم النعم التي من الله بها على عباده ولا يمكن أن يشعر بها إلا من فقدها", محذرين المواطنين, وعلى وجه الخصوص فئة الشباب, من "مغبة الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي تحاول زرع الفتنة", داعين إياهم إلى "تفويت الفرصة على أعداء الوطن في الداخل والخارج". وأكدوا بالمناسبة على ضرورة "التلاحم والتراحم ونبذ التفرقة بين أفراد المجتمع", معتبرين أن الوضع الراهن "يحتم على الجميع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار". للتذكير, كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, قد دعا أئمة المساجد عبر الوطن الى تخصيص فقرات من خطبة الجمعة للتحسيس بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم النصيحة للشباب حتى "لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم". واعتبر الوزير أن "هذه الهبة الوطنية تهدف إلى تقديم النصيحة للشباب في دروس الجمعة والخطب المنبرية والندوات المسجدية حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم". وأشار الى أن "قوارب الموت أصبحت تفتك من الأسرة الجزائرية أبناءها لينتهي بهم قدرهم قوتا للأسماك أو في حياة الذلة والمسكنة في مراكز الحجز في أرض الغربة", معربا عن "ترحيبه بكل مبادرة من شأنها أن تحيي ضمير المجتمع"

عدد القراءات 5 مرة | قراءات اليوم 5 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

أئمة المساجد يعلنونها حربا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية

باتت تستقطب حتى النساء والأطفال وتسبب مآس كثيرة للعائلات الجزائرية التي تفقد فلذات أكبادها في عرض البحر
image

توقيف 10 تجار مخدرات في الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تلمسان  وبشار عشرة تجار مخدرات بحوزتهم  5.5 كيلوغرام من الكيف المعالج حسبما أفاد به بيان لوزارة
image

حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي ثلاثة قناطر و80 كيلوغرام

تمكنت عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة الإدريسية ( 100 كيلومتر غرب الجلفة) من حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي 380 كيلوغرام,
image

حجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال

قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الابطال بولاية معسكر بحجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال,
image

وهران: توقيف خمسة مهربين للمهاجرين غير الشرعيين

  أعلن والي ولاية وهران مولود شريفي، أمس، على هامش تنصيب خلية أزمة لمتابعة عمليات البحث عن أشخاص مفقودين, أنه تم توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن
image

هذه هي الاوراق والقطع النقدية الجديدة

   أصدر بنك الجزائر في العدد الـ73 من الجريدة الرسمية ،5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة (500) و(1000) دج وقطعة نقدية من
image

بحضور جمهور غفير: العرض الشرفي الأول لفيلم "سبانس" بتيارت

  دار الثقافة "علي معاشي" بتيارت، أمس، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير "سبانس" من اخراج نور الدين زروقي بحضور جمهور غفير. ويعتبر هذا العمل الذي أنتجته مؤسسة
image

"بوضو"، صونيا، "محيو" وآخرون: فنانون رحلوا عن عالمنا في 2018

    عرفت سنة 2018 رحيل العديد من الأوجه التي طبعت الساحة الثقافية الجزائرية، على غرار صونيا وجمال علام ورشيد طه، علاوة على فنانين آخرين ورجال ثقافة. وكان
image

عرفت سطوة لموضوعات التاريخ والحب وعودة أسماء شعرية بعد غياب: 2018 .. سنة أدبية للرواية ونشاطات أدبية للأفراد

    عرفت سنة 2018 سطوة لموضوعات التاريخ والآخر والحب على أغلب إصدارات الرواية، في حين عادت بعض الأسماء الشعرية المهمة بعد غياب، ويتبني الأفراد لأنشطة
image

إحباط محاولة "الحرقة" لـ83 شخصا

أحبط حراس السواحل بكل من عنابة، عين تموشنت ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لــ83 شخصا. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن الأشخاص كانوا على متن
قيم هذا المقال
0