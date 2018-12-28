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28/12/2018 14:49:00

توقيف 10 تجار مخدرات في الحدود مع المغرب


أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تلمسان  وبشار عشرة تجار مخدرات بحوزتهم  5.5 كيلوغرام من الكيف المعالج حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف البيان أن عناصر الجيش حجزوا  4,9 طن من المواد الغذائية و13973 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وبسكرة.
في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست ثلاثة منقبين عن الذهب كانوا على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ 5 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين أحبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود محاولات تهريب  12100  لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

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