حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي ثلاثة قناطر و80 كيلوغرام
تمكنت عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة الإدريسية ( 100 كيلومتر غرب الجلفة) من حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي 380 كيلوغرام, حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الإتصال لأمن الولاية . و إستنادا لذات المصدر فقد جاءت هذه العملية في إطار تدخل مشترك بمعية الفرقة المشتركة لقمع الغش (البيطرة-النظافة والصحة-الأمن) أثناء عملية مراقبة روتينية بالسوق الأسبوعي لذات المدينة. وقد أسفر التدخل يضيف ذات المصدر -والذي يندرج في إطار الحفاظ على صحة المستهلك- "من حجز الكمية المذكورة آنفا والمتمثلة في 219 كلغ من السمك و163 كلغ من الدجاج وكل هذه المحجوزات تبين من خلال معاينة الطبيب البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري حيث تقرر إتلافها بعد تقرير المعاينة". و من خلال هذه العملية تم إنجاز ملفين قضائيين ضد المخالفين البالغين من العمر( 30 و 39 سنة), وفقا لذات المصدر.
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