

أئمة المساجد يعلنونها حربا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتت تستقطب حتى النساء والأطفال وتسبب مآس كثيرة للعائلات الجزائرية التي تفقد فلذات أكبادها في عرض البحر



توقيف 10 تجار مخدرات في الحدود مع المغرب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تلمسان وبشار عشرة تجار مخدرات بحوزتهم 5.5 كيلوغرام من الكيف المعالج حسبما أفاد به بيان لوزارة



حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي ثلاثة قناطر و80 كيلوغرام تمكنت عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة الإدريسية ( 100 كيلومتر غرب الجلفة) من حجز كمية من الأسماك واللحوم البيضاء فاق وزنها الإجمالي 380 كيلوغرام,



حجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الابطال بولاية معسكر بحجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال,



وهران: توقيف خمسة مهربين للمهاجرين غير الشرعيين أعلن والي ولاية وهران مولود شريفي، أمس، على هامش تنصيب خلية أزمة لمتابعة عمليات البحث عن أشخاص مفقودين, أنه تم توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن



هذه هي الاوراق والقطع النقدية الجديدة أصدر بنك الجزائر في العدد الـ73 من الجريدة الرسمية ،5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة (500) و(1000) دج وقطعة نقدية من



بحضور جمهور غفير: العرض الشرفي الأول لفيلم "سبانس" بتيارت دار الثقافة "علي معاشي" بتيارت، أمس، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير "سبانس" من اخراج نور الدين زروقي بحضور جمهور غفير. ويعتبر هذا العمل الذي أنتجته مؤسسة



"بوضو"، صونيا، "محيو" وآخرون: فنانون رحلوا عن عالمنا في 2018 عرفت سنة 2018 رحيل العديد من الأوجه التي طبعت الساحة الثقافية الجزائرية، على غرار صونيا وجمال علام ورشيد طه، علاوة على فنانين آخرين ورجال ثقافة. وكان



عرفت سطوة لموضوعات التاريخ والحب وعودة أسماء شعرية بعد غياب: 2018 .. سنة أدبية للرواية ونشاطات أدبية للأفراد عرفت سنة 2018 سطوة لموضوعات التاريخ والآخر والحب على أغلب إصدارات الرواية، في حين عادت بعض الأسماء الشعرية المهمة بعد غياب، ويتبني الأفراد لأنشطة