حجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال
قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الابطال بولاية معسكر بحجز أربعة بنادق صيد و ذخيرة حية و توقيف 3 أشخاص ببلدية واد الأبطال, حسبما علم اليوم الجمعة لدى خلية الإعلام بالأمن الولائي. و حسب نفس المصدر فقد تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة واد الأبطال من حجز 4 بنادق صيد و ذخيرة حية و حزام عسكري و توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و 58 سنة بعد استغلال معلومات تفيد بحيازة ثلاثة أشخاص لأسلحة نارية بدون رخصة. و ذكرت خلية الإعلام للأمن الولائي أنه بعد تحديد هوية المشتبه فيهم تم تنفيذ عمليات تفتيش لمساكنهم العائلية أسفرت عن حجز بندقيتي صيد وذخيرة حية وحزام عسكري بحوزة أحدهم فيما تم حجز بندقيتين أخريين و ذخيرة حية بحوزة المشتبه فيهما الآخرين. و تم حجز الأسلحة و الذخيرة و تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام العدالة للفصل في قضاياهم.
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