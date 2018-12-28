

بحضور جمهور غفير: العرض الشرفي الأول لفيلم "سبانس" بتيارت دار الثقافة "علي معاشي" بتيارت، أمس، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير "سبانس" من اخراج نور الدين زروقي بحضور جمهور غفير. ويعتبر هذا العمل الذي أنتجته مؤسسة



"بوضو"، صونيا، "محيو" وآخرون: فنانون رحلوا عن عالمنا في 2018 عرفت سنة 2018 رحيل العديد من الأوجه التي طبعت الساحة الثقافية الجزائرية، على غرار صونيا وجمال علام ورشيد طه، علاوة على فنانين آخرين ورجال ثقافة. وكان



عرفت سطوة لموضوعات التاريخ والحب وعودة أسماء شعرية بعد غياب: 2018 .. سنة أدبية للرواية ونشاطات أدبية للأفراد عرفت سنة 2018 سطوة لموضوعات التاريخ والآخر والحب على أغلب إصدارات الرواية، في حين عادت بعض الأسماء الشعرية المهمة بعد غياب، ويتبني الأفراد لأنشطة



إحباط محاولة "الحرقة" لـ83 شخصا أحبط حراس السواحل بكل من عنابة، عين تموشنت ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لــ83 شخصا. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن الأشخاص كانوا على متن



توقيف 3 منقبين عن الذهب بتمنراست أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، ثلاثة (03) منقبين عن الذهب كانوا على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ(05) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.



توقيف 10 تجار مخدرات بتلمسان وبشار أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تلمسان وبشار، عشرة (10) تجار مخدرات. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن التجار كان بحوزتهم (5,5) كيلوغرام



تيسمسيلت تستفيد من 50 منصب عون حماية مدنية علمنا على لسان مدير الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت بانه و ابتداء من اليوم الجمعة سيستاج 922 مترشحا بولاية تيسمسيلت مسابقة توظيف أعوان التدخل الحماية المدنية حسبما علم



الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية 2019 وقع اليوم، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2019، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.وحضر حفل التوقيع على نص قانون المالية 2019



منسق جبهة التحرير يدعم إجراء الرئاسيات في موعدها عبر رئيس هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن أمله بفوز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعهدة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة