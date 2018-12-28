إحباط محاولة "الحرقة" لـ83 شخصا
أحبط حراس السواحل بكل من عنابة، عين تموشنت ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لــ83 شخصا.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن الأشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (15) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.
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