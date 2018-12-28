توقيف 3 منقبين عن الذهب بتمنراست





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، ثلاثة (03) منقبين عن الذهب كانوا على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ(05) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود أحبط محاولات تهريب (12100) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

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