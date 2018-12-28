توقيف 10 تجار مخدرات بتلمسان وبشار
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بكل من تلمسان وبشار، عشرة (10) تجار مخدرات.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن التجار كان بحوزتهم (5,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (4,9) طن من المواد الغذائية و(13973) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وبسكرة.
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