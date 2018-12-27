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27/12/2018 21:34:00

تيسمسيلت تستفيد من 50 منصب عون حماية مدنية


علمنا على لسان مدير الحماية المدنية  بولاية تيسمسيلت بانه و ابتداء من اليوم الجمعة سيستاج 922 مترشحا بولاية تيسمسيلت مسابقة توظيف أعوان التدخل الحماية المدنية حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنيةوسيجتاز المترشحون طيلة يومين اختبارات كتابية في كل من مادتي الرياضيات والثقافة العامة فضلا على الاختبارات الخاصة بالأنشطة الرياضية والبدنية في اختصاصات مختلفة على غرار ألعاب القوى والسباحة حيث يشرف على تأطير هذه المسابقة إطارات تابعين للمديرية العامة للحماية المدنية حسبما اوضحه ذات المصدرويذكر أن المديرية الولائية للحماية المدنية قد استفادت من 50 منصب عون حماية مدنية.

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