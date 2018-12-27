تيسمسيلت تستفيد من 50 منصب عون حماية مدنية
علمنا على لسان مدير الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت بانه و ابتداء من اليوم الجمعة سيستاج 922 مترشحا بولاية تيسمسيلت مسابقة توظيف أعوان التدخل الحماية المدنية حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية. وسيجتاز المترشحون طيلة يومين اختبارات كتابية في كل من مادتي الرياضيات والثقافة العامة فضلا على الاختبارات الخاصة بالأنشطة الرياضية والبدنية في اختصاصات مختلفة على غرار ألعاب القوى والسباحة حيث يشرف على تأطير هذه المسابقة إطارات تابعين للمديرية العامة للحماية المدنية حسبما اوضحه ذات المصدر. ويذكر أن المديرية الولائية للحماية المدنية قد استفادت من 50 منصب عون حماية مدنية.
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