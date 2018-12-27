

تيسمسيلت تستفيد من 50 منصب عون حماية مدنية علمنا على لسان مدير الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت بانه و ابتداء من اليوم الجمعة سيستاج 922 مترشحا بولاية تيسمسيلت مسابقة توظيف أعوان التدخل الحماية المدنية حسبما علم



الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية 2019 وقع اليوم، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2019، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.وحضر حفل التوقيع على نص قانون المالية 2019



منسق جبهة التحرير يدعم إجراء الرئاسيات في موعدها عبر رئيس هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن أمله بفوز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعهدة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة



نشوب حريق باحدى المستثمرات بعماري ولاية تيسمسيلت - تسبب حريق اندلع مساء اليوم الخميس بمستثمرة فلاحية خاصة بدوار "القروج" ببلدية عماري(تيسمسيلت) في إتلاف أزيد من ألف حزمة تبن حسبما أفادت به مصالح



ترامب برفقة زوجته في العراق ؟ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد والتقى القوات الأمريكية هناك. وخلال زيارته



ترامب برفقة زوجته في العراق ؟ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد والتقى القوات الأمريكية هناك. وخلال زيارته



مباراة كأس الجمهورية تؤجل بسبب جنازة “عياش محجوبي” استناد لمصادر رسمية مؤكدة أجلت مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة كافة النشاطات الرياضية التي تعنى بها الفرق الرياضية في كافة المستويات والأصناف بالولاية. بسبب على



خلال الاشهر الـ11 من سنة 2018: 3091 قتيل و30561 جريح في حوادث المرور تسببت حوادث المرور في مقتل 3091 شخص وجرح 30561 اخرين خلال الاشهر الـ11 من السنة الجارية، حسب الاحصائيات التي قدمها اليوم المركز الوطني للوقاية والامن



حرائق الغابات تتلف أكثر من 2.300 هكتار في 2018 أتلفت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 2.312 هكتار على المستوى الوطني، حسبما اعلنه عنه أمس مسؤول بالمديرية العامة للغابات. وقال مسؤول حماية الثروة الحيوانية و النباتية