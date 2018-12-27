الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية 2019
وقع اليوم، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2019، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وحضر حفل التوقيع على نص قانون المالية 2019 في مقر رئاسة الجمهورية كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 6ر2 بالمئة و معدل تضخم 5ر4 بالمئة.
وعلى الصعيد الميزانياتي يرتقب قانون المالية ايرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.
وبخصوص نفقات الميزانية سترتفع الى 8.557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. اما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار.
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