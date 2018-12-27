منسق جبهة التحرير يدعم إجراء الرئاسيات في موعدها





عبر رئيس هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن أمله بفوز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعهدة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل.

وقال بوشارب في رسالة نشرها بالموقع الرسمي للحزب، اليوم، إنه يأمل من الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، أن تكون عرسا ديمقراطيا يتوج فيه مرشح الحزب، عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك لاستكمال المسار الإصلاحي، من أجل استقرار الجزائر و تنميتها على مختلف الصعد، حسبه.

وتأتي تصريحات زعيم الأفلان تزامنا مع بروز أصوات تنادي بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها دستوريا في غضون 4 أشهر وتسريبات تتحدث عن التحضير لندوة وطنية بداية جانفي الداخل للإتفاق على تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة.





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