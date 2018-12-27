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27/12/2018 18:17:00

نشوب حريق باحدى المستثمرات بعماري ولاية تيسمسيلت


- تسبب حريق اندلع مساء اليوم الخميس بمستثمرة فلاحية خاصة بدوار "القروج" ببلدية عماري(تيسمسيلت) في إتلاف أزيد من ألف حزمة تبن حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وقد شب الحريق على مستوى مستودع لمستثمرة فلاحية خاصة متواجدة بالمنطقة الريفية المذكورة حيث تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماده في ظرف 20 دقيقة مما سمح بإنقاذ أكثر من 500 حزمة تبن وسكنات ريفية مجاورة للمستثمرة حسبما أوضحه ذات المصدر.
 وتم تجنيد لإخماد هذا الحريق أزيد من عون للتدخل تابعين للوحدتين الثانويتين للحماية المدنية لدائرتي عماري ولرجام والوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية إضافة إلى تسخير ثلاث شاحنات إطفاء. ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادث.

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