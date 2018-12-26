مباراة كأس الجمهورية تؤجل بسبب جنازة “عياش محجوبي”
استناد لمصادر رسمية مؤكدة أجلت مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة كافة النشاطات الرياضية التي تعنى بها الفرق الرياضية في كافة المستويات والأصناف بالولاية. بسبب على حد قول المسؤول الأول عن مديرية الشباب طبقا لما اوردته المراسلة الصادرة بتاريخ اليوم 26 ديسمبر، قرار وقف النشاطات الرياضية للداوعي الأمنية المتزامنة مع تشييع جنازة الشاب عياش محجوبي الذي توفي داخل بئر ارتوازية في بلدية الحوامد بولاية المسيلة.واستنادا إلى هذه التعليمة، فإن لقاء أمل بوسعادة وضيفه وفاق سطيف المبرمج في إطار منافسة كأس الجمهورية سيتم تأجيله إلى وقت لاحق.
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