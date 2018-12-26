

ترامب برفقة زوجته في العراق ؟ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد والتقى القوات الأمريكية هناك. وخلال زيارته



ترامب برفقة زوجته في العراق ؟ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد والتقى القوات الأمريكية هناك. وخلال زيارته



مباراة كأس الجمهورية تؤجل بسبب جنازة “عياش محجوبي” استناد لمصادر رسمية مؤكدة أجلت مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة كافة النشاطات الرياضية التي تعنى بها الفرق الرياضية في كافة المستويات والأصناف بالولاية. بسبب على



خلال الاشهر الـ11 من سنة 2018: 3091 قتيل و30561 جريح في حوادث المرور تسببت حوادث المرور في مقتل 3091 شخص وجرح 30561 اخرين خلال الاشهر الـ11 من السنة الجارية، حسب الاحصائيات التي قدمها اليوم المركز الوطني للوقاية والامن



حرائق الغابات تتلف أكثر من 2.300 هكتار في 2018 أتلفت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 2.312 هكتار على المستوى الوطني، حسبما اعلنه عنه أمس مسؤول بالمديرية العامة للغابات. وقال مسؤول حماية الثروة الحيوانية و النباتية



مستغانم : تتويج جمال الدين الواحدي بجائزة الشعر العربي الفصيح توج الشاعر جمال الدين الواحدي من ولاية سطيف بجائزة الشعر العربي الفصيح ضمن فعاليات الطبعة الثانية للمهرجان الوطني لشعر الشباب التي أقيمت بين 21



سلطت الضوء على ممارسات التعذيب إبان الحقبة الاستعمارية: عرض مسرحية "استراحة المهرّجين" تم، أمس، بالجزائر العاصمة عرض مسرحية "استراحة المهرجين" في إطار منافسات الطبعة الـ13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، حيث سلطت الضوء على ممارسات التعذيب إبان الحقبة



بمشاركة 12 فيلما من مختلف الولايات: انطلاق الطبعة الأولى من مسابقة الفيلم القصير "العين الذهبية" أعطيت، أمس، بالجزائر العاصمة إشارة انطلاق فعاليات الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة تحت شعار"Golden eye" العين الذهبية" بمشاركة 12 فيلما من مختلف الولايات. وستحتضن



جلاب: إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات مطلع 2019 أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مطلع 2019 سيشهد إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات بمشاركة جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين استعادوا الثقة في التوجه نحو