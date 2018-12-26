خلال الاشهر الـ11 من سنة 2018: 3091 قتيل و30561 جريح في حوادث المرور
تسببت حوادث المرور في مقتل 3091 شخص وجرح 30561 اخرين خلال الاشهر الـ11 من السنة الجارية، حسب الاحصائيات التي قدمها اليوم المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق.
وأوضح المركز في بيان له أن حوادث المرور عرفت انخفاضا بسنبة 8،35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مشيرا الى أنه تم تسجيل بين الفترة الممتدة بين جانفي ونوفمبر 21568 حادث مرور، كما تراجع عدد القتلى بنسبة 8،33 بالمائة مقارنة بسنة 2017 مع تسجيل أيضا تراجع عدد الجرحى بسنبة 10،46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، يضيف بيان المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق.
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