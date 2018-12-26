الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
26/12/2018 15:28:00

حرائق الغابات تتلف أكثر من 2.300 هكتار في 2018


 

أتلفت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 2.312 هكتار على المستوى الوطني، حسبما اعلنه عنه أمس مسؤول بالمديرية العامة للغابات.

وقال مسؤول حماية الثروة الحيوانية و النباتية بالمديرية العامة للغابات، عبد القادر بن خيرة، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات، أن حصيلة 2018 عرفت 797 بؤرة حريق أتلفت 2.312 هكتار مقسمة الى 1.035 هكتار من الغابات و 590 هكتار من الأدغال و 687 هكتار من الاحراش، وكانت أكثر الولايات تضررا هي باتنة وخنشلة والمدية وعين الدفلة وتلمسان وسعيدة، وفقا لنفس المسؤول، مضيفا أن هذه الحصيلة "هي من بين أضعف الحصائل في السنوات الأخيرة".

وبشأن الترتيبات التي وضعت لمكافحة حرائق الغابات، قال المسؤول انه تم تنصيب 40 لجنة ولائية لتنسيق العمليات وتعبئة وسائل محاربة الحرائق على مستوى الولايات، و كذا تجنيد 406 مكتب يقظة مدعم بـ 961 عون عبر الغابات، هذا بالإضافة الى تجنيد 473 فرقة متنقلة (2.351 عون غابات) و 28 شاحنة مياه ممونة عن طريق 2.661 مصدر مياه، كما اقتنت إدارة الغابات 44 شاحنة صهريج ، سمحت بنشر فرق متنقلة للتدخل تغطي 5 مناطق في شمال البلاد، بالإضافة الى اقتناء 4.600 بذلة غير قابلة للاشتعال.

وفي إطار الترتيبات دائما، قامت المديرية بحشد 2.000 جهاز لاسلكي من أجل توفير الإنذار المبكر بالحرائق الأولية وتعزيز التنسيق في الاستجابة وتعبئة وسائل محاربة الحرائق، من جهته شدد المدير العام للغابات، علي محمودي، على أهمية التنسيق الذي تم خصوصا مع الوكالة الوطنية للفضاء (اصال) والديوان الوطني للأرصاد الجوية، في الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، ويتمثل التنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في وضع نشرات خاصة للتنبيه بأسماء الولايات المعرضة للخطر، مما يسمح بتعزيز التدخل والتصرف في الوقت المناسب للوقاية من الكوارث المفترضة، حسبه.

كما أوضح ممثل عن الوكالة الوطنية للفضاء أن مساهمة هذه الوكالة في الوقاية من الكوارث الطبيعية بما في ذلك حرائق الغابات كان من خلال تحديد الحرائق وتحديد مواقعها ورسم خرائطها. وتقدم الوكالة الوطنية للفضاء للمديرية العامة للغابات والمديرية العامة للحماية المدنية صور من القمر الصناعي تسمح بتحديد المناطق المتضررة من الحرائق، حسبه.

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة، كمال شادي، على الجهود المبذولة من حيث التدخل والوقاية ومكافحة حرائق الغابات والتي، وفقا له، انخفضت في عام 2018. وأشار المسؤول الى أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مختلف الإدارات الوزارية، ساهمت حملات التنسيق والتوعية المشتركة بين القطاعات بقيادة الجمعيات في خفض عدد حرائق الغابات.

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ترامب برفقة زوجته في العراق ؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد والتقى القوات الأمريكية هناك. وخلال زيارته
image

ترامب برفقة زوجته في العراق ؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة للعراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد والتقى القوات الأمريكية هناك. وخلال زيارته
image

مباراة كأس الجمهورية تؤجل بسبب جنازة “عياش محجوبي”

 استناد لمصادر رسمية مؤكدة أجلت مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة كافة النشاطات الرياضية التي تعنى بها الفرق الرياضية في كافة المستويات والأصناف بالولاية. بسبب على
image

خلال الاشهر الـ11 من سنة 2018: 3091 قتيل و30561 جريح في حوادث المرور

  تسببت حوادث المرور في مقتل 3091 شخص وجرح 30561 اخرين خلال الاشهر الـ11 من السنة الجارية، حسب الاحصائيات التي قدمها اليوم المركز الوطني للوقاية والامن
image

حرائق الغابات تتلف أكثر من 2.300 هكتار في 2018

  أتلفت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 2.312 هكتار على المستوى الوطني، حسبما اعلنه عنه أمس مسؤول بالمديرية العامة للغابات. وقال مسؤول حماية الثروة الحيوانية و النباتية
image

مستغانم : تتويج جمال الدين الواحدي بجائزة الشعر العربي الفصيح

     توج الشاعر جمال الدين الواحدي من ولاية سطيف بجائزة الشعر العربي الفصيح ضمن فعاليات الطبعة الثانية للمهرجان الوطني لشعر الشباب التي أقيمت بين 21
image

سلطت الضوء على ممارسات التعذيب إبان الحقبة الاستعمارية: عرض مسرحية "استراحة المهرّجين"

  تم، أمس، بالجزائر العاصمة عرض مسرحية "استراحة المهرجين" في إطار منافسات الطبعة الـ13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، حيث سلطت الضوء على ممارسات التعذيب إبان الحقبة
image

بمشاركة 12 فيلما من مختلف الولايات: انطلاق الطبعة الأولى من مسابقة الفيلم القصير "العين الذهبية"

أعطيت، أمس، بالجزائر العاصمة إشارة انطلاق فعاليات الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة تحت شعار"Golden eye"  العين الذهبية" بمشاركة 12 فيلما من مختلف الولايات. وستحتضن
image

جلاب: إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات مطلع 2019

  أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مطلع 2019 سيشهد إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات بمشاركة جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين استعادوا الثقة في التوجه نحو
image

حجز 15 صاروخ أرض- جو في مخبأ للارهابيين ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار الحدودية بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم انه " في اطار
قيم هذا المقال
0