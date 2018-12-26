حجز 15 صاروخ أرض- جو في مخبأ للارهابيين ببرج باجي مختار





كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار الحدودية بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم انه " في اطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار الحدودية بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و(15) صاروخ جو-أرض عيار 57 ملم و(20) قنبلة يدوية و(20) مفجرا بالإضافة إلى كمية من الذخيرة".

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي أربع (04) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى، حسب ذات المصدر الذي اضاف انه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت عناصر الدرك الوطني بميلة، مروج مخدرات بحوزته (528) قرص مهلوس، في حين تم توقيف (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تندوف وتلمسان".





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