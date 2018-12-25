السيناتور خليل زين: تنافس قوي بين الأحزاب تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة





قال السيناتور ورئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، خليل زين، إن انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها السبت المقبل ، تشهد تنافسا قويا بين الأحزاب ،مشيرا إلى أن مجلس الأمة ناقش وصادق خلال العام الجاري على 12 مشروع قانون ، أهمها الدفع بعدم الدستورية وقانون الاجراءات الجزائية .

وأوضح عضو مجلس الامة الذي حل اليوم ضيفا على القناة الاولى ان مجلس الامة قد صادق على 12 مشروع قانون هذه السنة وان ابرزها " تتعلق بقطاع العدالة لا سيما فيما يتعلق بالمواد القانونية الجديدة التي جاءت كترجمة لدستور 2016 ، مشيرا الى قانون الدفع بعدم الدستورية ومراجعة قانون الاجراءات الجزائية والذي جسد الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان بدقة ومراجعة قانون السجون واعادة ادماج المحبوسين وكلها سيكون لها الاثر الايجابي " ، من جانب آخر أهم شيء كشف خليل زين ان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة التي ستنظم السبت المقبل تتميز بالتنافس القوي ، وقال اهم اسباب رفض ملفات المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة هو كون اصحابها متابعين حاليا في قضايا اوقد ثبتت ادانتهم في قضية معينة مسبقا ، واضاف "لقد تم رفض عدد قليل من الملفات التي رفعت للترشح في تجديد النصفي لمجلس الامة ، والعدالة مستقلة في هذا الشأن تلعب دورها كاملا".

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