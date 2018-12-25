بن غبريت: هذه هي نسب التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل خلال الفصل الأول
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت اليوم عن نتائج التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل بـ 27000 مؤسسة تربوية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018-2019 .
وقالت بن غبريت على صفحتها الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي أن 81 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي تحصلوا على المعدل ، فيما بلغت نسبة المتحصلين على المعدل في الطور المتوسط 61 بالمائة ، وناهزت الـ 63 بالمائة لدى طلبة الطور الثانوي خلال الفصل الأول من الموسم الدراسي 2018/2019 .
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