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25/12/2018 14:46:00

زرواطي تشرف على إفتتاح اللقاء الجهوي الأول للإقتصاد التدويري بالبليدة


 

افتتحت، اليوم، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي اللقاء الجهوي الأول، للجلسات الوطنية حول الاقتصاد اللتدويري بالبليدة.

وأوضح بيان للوزارة، أنّ اللقاء يأتي تحضيرا للورشات الوطنية الأولى من نوعها للاقتصاد التدويري ،التي ستنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية في فيفري 2019، وقد عرف اللقاء مشاركة أكثر من 400 شخصية ممثلة عن مختلف الدوائر الوزارية ،المنتخبين المحليين ،المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية ،المجتمع المدني والجامعات.

 تهدف هذه اللقاءات للتحرك نحو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيير النفايات، وهذا ما سيسمح بالانتقال نحو الاقتصاد التدويري وذلك عن طريق خلق فروع اقتصادية مدرة للثروات وخالقة لفرص عمل.

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