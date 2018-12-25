وفاة 53 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 53 شخص حتفهم، وجرح 1193 آخرين، في حوادث المرور خلال الفترة بين 16 إلى 22 ديسمبر
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد سجلت أثقل حصيلة في ولاية البيض بوفاة 11 شخص و جرح 20 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم على المراكز الاستشفائية، كما سجلت ذات المصالح 21004 تدخل، من بينها 12941 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، وإجلاء 1631 جريح وتحويل 11055 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة، كما سجل 835 تدخلا سمح بإخـــماد 523 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أمــا فيمــا يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5377 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4697 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.
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