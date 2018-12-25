

جلاب: إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات مطلع 2019 أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مطلع 2019 سيشهد إطلاق خارطة الطريق الوطنية لترقية الصادرات بمشاركة جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين استعادوا الثقة في التوجه نحو



حجز 15 صاروخ أرض- جو في مخبأ للارهابيين ببرج باجي مختار كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار الحدودية بإقليم الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم انه " في اطار



تراجع العجز التجاري بحوالي 61 % خلال 11 شهرا الأولى من 2018 بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4,13 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 10,55 مليار دولار خلال نفس الفترة



السيناتور خليل زين: تنافس قوي بين الأحزاب تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة قال السيناتور ورئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، خليل زين، إن انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها السبت المقبل ، تشهد تنافسا قويا بين الأحزاب ،مشيرا



بن غبريت: هذه هي نسب التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل خلال الفصل الأول أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت اليوم عن نتائج التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل بـ 27000 مؤسسة تربوية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018-2019



زرواطي تشرف على إفتتاح اللقاء الجهوي الأول للإقتصاد التدويري بالبليدة افتتحت، اليوم، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي اللقاء الجهوي الأول، للجلسات الوطنية حول الاقتصاد اللتدويري بالبليدة. وأوضح بيان للوزارة، أنّ اللقاء يأتي تحضيرا للورشات



وفاة 53 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع لقي 53 شخص حتفهم، وجرح 1193 آخرين، في حوادث المرور خلال الفترة بين 16 إلى 22 ديسمبر وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد سجلت أثقل حصيلة



مخطط حماية مواقع الرسومات الصخرية بتاغيت في مرحلة الإستكمال يوجد مخطط حماية وحفظ مواقع الرسومات الصخرية لمنطقة تاغيت الواقع 97 كلم جنوب بشار في مرحلة الإستكمال. وأوضحت مديرية الثقافة بالولاية اليوم، أن الديوان الوطني لتسيير



ايداع ملف تصنيف الكسكسي كتراث عالمي نهاية شهر مارس سيتم ايداع ملف تصنيف الكسكسي في تراث الانسانية قبل نهاية شهر مارس 2019 لدى لجنة التقييم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" باسم أربع