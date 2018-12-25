حجز 3 مسدسات كلاشينكوف بتمنراست
ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، أمس ، ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، أوقفت مهربين إثنين وحجزت 53 قنطار من ورق التبغ.في حين ضبط حراس السواحل بتلمسان، 213 كغ من الكيف المعالج.
وأفاد ذات البيان أن عناصر الدرك الوطني بسطيف حجز ثلاثة (03) أسلحة نارية تقليدية الصنع، في حين أحبط حراس السواحل بكل من تلمسان ومستغانم 2 محاولات هجرة غير شرعية لــ22 شخص على متن قوارب تقليدية الصنع.
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