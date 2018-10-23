توقيف 3 منقبين عن الذهب ببرج باجي مختار
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 22 أكتوبر 2018 ببرج باجي مختار، ثلاثة (03) منقبين عن الذهب وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(19) مولدا كهربائيا و(11) مطرقة ضغط، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني سبعة (07) تجار مخدرات بحوزتهم (60) كيلوغرام من الكيف المعالج بميلة .
من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وأم البواقي ، شخصين وضبطوا بندقية صيد و(1675) خرطوشة، في حين تم توقيف (53) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وورقلة وميلة.
عدد القراءات 11 مرة | قراءات اليوم 11 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك