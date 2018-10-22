فرنسا تفتح أبوابها للأطباء الجزائريين
- سيتمكن الأطباء الجزائريون من الحصول بسهولة على التأشيرة من أجل السفر إلى فرنسا لمتابعة دراستهم الطبية هناك.
وجاء في بيان لـ”تي أل أس كونتاكت” وهران نشر على الموقع الرسمي لمتعامل أن “تي أل أس كونتاكت يعلمكم أنه بناء على طلب من القنصلية العامة لفرنسا في وهران ، فإن طالبي الحصول على تأشيرة إقامة طويلة من اجل بدء دراسة التخصص للحصول على شهادة في التأهيل الطبي أو التكوين الطبي المتخصص يمكنهم التقدم إلى مركز تي أل أس كونتاكت دون موعد". وحسب ذات المصدر فإن TLScontact وبناءا على تعليمات من القنصلية العامة لفرنسا في وهران.فإنه على الراغبين في طلب تأشيرة إقامة طويلة من أجل أداء DFMS DFMSA التقدم إلى مركز TLScontact بوهران دون مواعيد.للإشارة فإن هناك أكثر من 14300 طبيب جزائري يمارس مهنته في فرنسا.
خ.قدوار
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