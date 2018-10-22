الانتهاء من إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية قريبا

مواقع التواصل الاجتماعي..والأخبار المزيفة

تسبب الاستعمال الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي في تغيير طريقة تعامل وسائل الإعلام مع المعلومة وأصبح لنقل الأخبار المتداولة في العالم الافتراضي أبعاد خطيرة على الواقع, خاصة حينما يتعلق الأمر بنشر الأخبار المزيفة fake news".

ويعاني الأفراد العاديون والشخصيات العمومية وكذا مختلف المؤسسات من تفشي هذه الظاهرة التي نقلت مفهوم الإشاعة من المعنى التقليدي للخبر غير الصحيح الذي تتناقله الألسن إلى أخبار مزيفة تنتقل بسرعة وفي رقعة جغرافية واسعة إلى أكبر عدد من المتلقين, حيث أصبح بإمكان أي شخص تلفيق وقائع أو اتهامات لأي شخصية أو مؤسسة دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب المنجرة عن هذا الفعل الذي يعتبر "جريمة الكترونية". وتوشك وزارة العدل على الانتهاء من إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتصدي لها, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنتها رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي.

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