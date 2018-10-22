بطاش يدعو إلى الترويج للمنتجات المصنعة محليا
شدد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أمس، على أهمية تشجيع المنتجات المصنعة محليا وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة حتى يسهل التعرف والوصول إلى المنتوج بسهولة ويسر. وأوضح بطاش في منشور له يحمل عنوان “دور المرفق العمومي في ترقية المنتوج المحلي، أن الترويج لدعم المنتوج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية والرغبة في تحقيق الإكتفاء الذاتي في معظم القطاعات بالدولة.
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