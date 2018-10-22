اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية بفرنسا

تم صباح ، أمس، بفندق الهيلتون بالعاصمة، امضاء إتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية جزائرية بفرنسا قصد التبرع بمختلف المساعدات للجمعيات الخيرية الجزائرية وحتى الأشخاص. وأكد النائب عن الجالية بفرنسا سمير شعابنة، في منشور له على حسابه الرسمي "الفايسبوك" أنه تتمثل المساعدات في أدوات صحية وكراسي متحركة للمعاقين وسيارات اسعاف وآلات كشف و عتاد مدرسي والكثير من التجهيزات لقياس السكر في الدم وضغط الدم. ويأتي هذا بعد الإنشغالات و المشاكل العديدة التى تجدها الجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا لإدخال العتاد الصحى و تقديم يد المساعدةً للجمعيات الجزائرية الخيرية و حتى لأشخاص بالجزائر، حيث تجد في العديد من المرات صعوبات مع الجمارك في نقل و إدخال هذه المساعدات، وهذا لغياب إطار قانون يسهل من مهمة هؤلاء.

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