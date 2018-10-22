انطلاق حملة تحسيسية بجامعات الجزائر
انطلقت ،أمس، على مستوى جامعات الجزائر العاصمة، حملة تحسيسية لفائدة الطلبة، بهدف اطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. كما سيتم تمكينهم من الحصول على بطاقات الشفاء مباشرة على مستوى الجامعات، وقالت المكلفة بالإعلام والاتصال، على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لـ(وكالة الجزائر) ، تسعديت عمران ، إنّ الهدف من هذه الحملة التحسيسية ،هو اطلاع الطلبة على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مع تمكين طلبة الجامعات المعنيين بالدخول الجامعي الفارط (2018/2017)، والذين لم يسحبوا بطاقات الشفاء المتعلقة بهم من مراكز التأمينات الاجتماعية من الحصول عليها مباشرة على مستوى الجامعات
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