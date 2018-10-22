يوسفي : تصنيع السيارات في الجزائر أمر حتمي
- ..مشكل مصنع "بيجو" في القطعة الأرضية وشركاء جدد في مجال التنقيب عن الذهب
أكد وزير الصناعة والمناجم، أن مصنع بيجو يكمن مشكله في القطعة الأرضية، موضحا أنه" رغم مشكل الأرضية إلا أننا نقوم بالعمل على حل هذا المشكل"، كاشفا أن الوزارة تبحث عن شركاء ومستثمرين جدد في إستغلال الثروة الباطنية خاصة ما تعلق بالذهب، وأضاف:" ..الوقت والصبر هما من أهم العوامل من أجل بناء مؤسسات جزائرية وكذا التحديث والعصرنة في أساليب العمل."
- 5 آلاف مشروع إستثماري سنة 2017
أفاد وزير الصناعة والمناجم أن الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار سجلت 52 ألف مشروع إستثماري بمبلغ 6200 مليار دينار، مشيرا أنه تم خلال هذه الفترة استحداث أكثر من 2 مليون منصب شغل، أما في مجال الصناعة فقد تم تسجيل 8 آلاف مشروع استثماري بمبلغ 4200 مليار دينار و 2000 منصب شغل، أما خلال سنة 2017 فقد سجلت الوكالة 5 آلاف مشروع إستثماري بمبلغ 2000 مليار دينار، و200 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل نصف المشاريع الإستثمارية من خلال 2500 مشروع إستثماري و1100 مليار دينار و4 آلاف منصب شغل.
عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك