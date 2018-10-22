يوسفي : تصنيع السيارات في الجزائر أمر حتمي

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، على ضرورة التوجه نحو تصنيع السيارات بالجزائر، وعدم الاكتفاء بالتركيب، مشددا على أهمية تطوير قطاع المناولة لخلق مناصب عمل للمواطن من جهة والتقليص من فاتورة استيراد قطع غيار السيارات من جهة أخرى

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وكشف يوسفي لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة "المجاهد"، عن وجود طلبات إنشاء مصانع تركيب السيارات من عدة دول عالمية، والحكومة تقوم بدراسة الطلبات

، وقال إن

الوزارة تقوم بدارسة كل الطلبات والملفات، عن طريق

CNI

، الذي يقرر الطلبات من عدمها

، مشيرا

أنه يتم تنظيم دفتر شروط مرتب لمصانع تركيب السيارات، حتى يتسنى وضعه.

وقال الوزير إن عملية تصنيع السيارات تتطلب الكثير من الوقت ولن يكون ذلك في سنة أو 5 سنوات كما يعتقد البعض

، مشددا

على ضرورة تواجد ألاف مؤسسات المناولة التي تصنع على الأقل من 30 إلى 50 ألف قطعة تدخل في تصنيع السيارات كما يجب أن تتلقى هذه المؤسسات كل الدعم والتشجيع للنهوض بقطاع تصنيع السيارات

، مفيدا

أنه يتم تنظيم دفتر شروط يحدد بدقة نسبة الإدماج، وهذا الدفتر أشرف على عمله خبراء مختصون في المجال بغية الوصول إلى نسبة الادماج المرجوة

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