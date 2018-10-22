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22/10/2018 13:10:00

يوسفي : تصنيع السيارات في الجزائر أمر حتمي

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، على ضرورة التوجه نحو تصنيع السيارات بالجزائر، وعدم الاكتفاء بالتركيب، مشددا على أهمية تطوير قطاع المناولة لخلق مناصب عمل للمواطن من جهة والتقليص من فاتورة استيراد قطع غيار السيارات من جهة أخرى .وكشف يوسفي لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة "المجاهد"،  عن وجود طلبات إنشاء مصانع تركيب السيارات من عدة دول عالمية، والحكومة تقوم بدراسة الطلبات، وقال إن الوزارة تقوم بدارسة كل الطلبات والملفات، عن طريق CNI، الذي يقرر الطلبات من عدمها، مشيرا أنه يتم تنظيم دفتر شروط مرتب لمصانع تركيب السيارات، حتى يتسنى وضعه.وقال الوزير إن عملية تصنيع السيارات تتطلب الكثير من الوقت ولن يكون ذلك في سنة أو 5 سنوات كما يعتقد البعض، مشددا على ضرورة تواجد ألاف مؤسسات المناولة التي تصنع على الأقل من 30 إلى 50 ألف قطعة تدخل في تصنيع السيارات كما يجب أن تتلقى هذه المؤسسات كل الدعم والتشجيع للنهوض بقطاع تصنيع السيارات، مفيدا أنه يتم تنظيم دفتر شروط يحدد بدقة نسبة الإدماج، وهذا الدفتر أشرف على عمله خبراء مختصون في المجال بغية الوصول إلى نسبة الادماج المرجوة.
  • ..مشكل مصنع "بيجو" في القطعة الأرضية وشركاء جدد في مجال التنقيب عن الذهب

أكد وزير الصناعة والمناجم، أن مصنع بيجو يكمن مشكله في القطعة الأرضية، موضحا أنه" رغم مشكل الأرضية إلا أننا نقوم بالعمل على حل هذا المشكل"، كاشفا أن  الوزارة تبحث عن شركاء ومستثمرين جدد  في إستغلال الثروة الباطنية خاصة ما تعلق بالذهب، وأضاف:" ..الوقت والصبر هما من أهم العوامل من أجل بناء مؤسسات جزائرية وكذا التحديث والعصرنة في أساليب العمل."

  • 5 آلاف مشروع إستثماري سنة 2017

أفاد وزير الصناعة والمناجم أن الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار سجلت 52 ألف مشروع إستثماري بمبلغ 6200 مليار دينار، مشيرا أنه تم خلال هذه الفترة استحداث أكثر من 2 مليون منصب شغل، أما في مجال الصناعة فقد تم تسجيل 8 آلاف مشروع استثماري بمبلغ 4200 مليار دينار و 2000 منصب شغل، أما خلال سنة 2017 فقد سجلت الوكالة 5 آلاف مشروع إستثماري بمبلغ 2000 مليار دينار، و200 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل نصف المشاريع الإستثمارية من خلال 2500 مشروع إستثماري و1100 مليار دينار و4 آلاف منصب شغل.

 

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