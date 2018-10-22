أساتذة الأطوار الثلاثة يحتجون هذا الإثنين

أعلن المكتب الولائي -الجزائر وسط- للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ، أمس، عن الدخول في إضراب يوم الإثنين المقبل.

ودعا "الكناباست" إلى عقد جمعيات عامة مرفقة بمحاضر ممضاة لإقتراح حركات إحتجاجية تصعيدية مستقبلية تكون محل نقاش ومناولات خلال المجلس الولائي المبرمج انعقاده يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري بالمقر الوطني للمجلس. كما شدد على ضرورة الحضور بقوة لتنظيم تجمع أمام مديرية التربية للجزائر وسط، حسب بيان المكتب.وتأتي هذه الإحتجاجات على خلفية تعنت مدير التربية للجزائر وسط والتعسف في استعمال السلطة.

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