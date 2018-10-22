الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/10/2018 13:03:00

شنوف: توسيع المساحة الخضراء المخصصة للمواطنين

ذكرت المديرة المركزية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة والمشرفة على تنظيم جائزة رئيس الجمهورية لأنظف مدينة، نادية شنوف بأن هذه الجائزة أنشئت بموجب المادة 32 لقانون 2007 الخاص بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها بتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل غرس ثقافة الحفاظ على المساحات الخضراء بشتى انواعها وتوسيعها

وأضافت المديرية أنه تم على اثر ذلك  تصنيف المساحات الخضراء على أساس 7 أصناف بعدما كانت الحديقة العمومية كتصنيف وحيد، بالإضافة إلى توسيع المساحة المخصصة لكل مواطن التي كانت لا تتجاوز 1 متر مربع لكل ساكن حسب إحصاء 2007 ، لتصل اليوم المساحة الخضراء لكل ساكن 5 متر مربعوقالت شنوف التي نزلت أمس ضيفة على برنامج "ضيف الصباح"  للقناة الإذاعية الأولى بأن جائزة رئيس الجمهورية لأنظف مدينة جاءت من أجل خلق روح التنافس لتوسيع شبكة المساحات الخضراء، وهنا ذكرت المتحدثة بأن "المساحات الخضراء تشمل الحدائق العمومية وكذا الحدائق الإقامية، الحدائق الجماعية، الأشجار المصففة عبر الطرق، الحديقة الفردية الخاصة بكل منزل، بالإضافة إلى الحظيرة الحضارية داخل المدينة وحولها، كما يشمل التصنيف الغابات الحضارية، والحدائق الخاصة التي هي قليلة مثل حديقة الحامة التي تضم مجموعة من الأصناف النباتية النادرة، وأيضا حديقة لندن بولاية بسكرة التي تحتوي على أندر الأنواع النباتية". وبخصوص حدائق النباتات النادرة أوضحت شنوف بأن هذه المساحات تحظى بعناية بالغة خصوصا بعد صدور قانون 2007 الذي منحها تصنيفا خاصا ومخططا تسييريا يتجدد كل 5 سنوات بحسب المعطيات، مثل حديقة الحامة التي تشرف على تسييرها ولاية الجزائر، وكذا حديقة لندن التي منحت ولاية بسكرة لمؤسسة مختصة من أجل حمايتها والاعتناء بهاوعن موضوع الحفاظ على البيئة واشراك الفاعلين في ذلك أكدت ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة بأن التحسيس من مهام الوزارة وهو عمل مستمر من خلال الحملات التحسيسية المناسباتية، إضافة إلى جهود النوادي البيئية التي تقوم بنشاطات مكثفة في مجال الحفاظ على البيئة ورسكلة النفايات ومشاركاتها في جميع الحملات التطوعية التي تقوم بها وزارة البيئة، و"كل هذه الحملات هي عبارة عن رسالة عن مسؤولية الجميع في الحفاظ على المحيط  لكن المواطن مسؤول أيضا في عملية الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء المحيطة به وله دور أساسي في الاعتناء بنظافة بيئته".

 

عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار

مصانع قطاع غيار السيارات الألمانية قريبا في الجزائر

يرتقب أن يتنقل 30 رجل أعمال إلى العاصمة الألمانية برلين بداية شهر ديسمبر المقبل لمباحثة وتوقيع ملف إنجاز مصانع لقطع غيار السيارات في الجزائر وفق

فرنسا تفتح أبوابها للأطباء الجزائريين

سيتمكن الأطباء الجزائريون من الحصول بسهولة على التأشيرة من أجل السفر إلى فرنسا لمتابعة دراستهم الطبية هناك. وجاء في بيان لـ”تي أل أس كونتاكت” وهران نشر

الانتهاء من إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية قريبا

مواقع التواصل الاجتماعي..والأخبار المزيفة تسبب الاستعمال الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي في تغيير طريقة تعامل وسائل الإعلام مع المعلومة وأصبح لنقل الأخبار المتداولة في العالم الافتراضي أبعاد

بطاش يدعو إلى الترويج للمنتجات المصنعة محليا

شدد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أمس، على أهمية تشجيع المنتجات المصنعة محليا وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة حتى يسهل

اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية بفرنسا

تم صباح ، أمس، بفندق الهيلتون بالعاصمة، امضاء إتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية جزائرية بفرنسا قصد التبرع بمختلف المساعدات للجمعيات الخيرية الجزائرية وحتى

انطلاق حملة تحسيسية بجامعات الجزائر

انطلقت ،أمس، على مستوى جامعات الجزائر العاصمة، حملة تحسيسية لفائدة الطلبة، بهدف اطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. كما سيتم تمكينهم من الحصول

يوسفي : تصنيع السيارات في الجزائر أمر حتمي

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، على ضرورة التوجه نحو تصنيع السيارات بالجزائر، وعدم الاكتفاء بالتركيب، مشددا على أهمية تطوير قطاع المناولة لخلق مناصب

أساتذة الأطوار الثلاثة يحتجون هذا الإثنين

أعلن المكتب الولائي -الجزائر وسط- للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ، أمس، عن الدخول في إضراب يوم الإثنين المقبل.  ودعا "الكناباست" إلى

شنوف: توسيع المساحة الخضراء المخصصة للمواطنين

ذكرت المديرة المركزية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة والمشرفة على تنظيم جائزة رئيس الجمهورية لأنظف مدينة، نادية شنوف بأن هذه الجائزة أنشئت بموجب المادة 32 لقانون

زعلان يلتقي سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر

إستقبل  صباح أمس،  وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر مارين أندريجسفييك الذي إنتهت مهامه. وجرى اللقاء بمقر الوزارة ، أين تحادث
قيم هذا المقال
0