زعلان يلتقي سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر
إستقبل صباح أمس، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر مارين أندريجسفييك الذي إنتهت مهامه. وجرى اللقاء بمقر الوزارة ، أين تحادث تحدث الطرفان عن العلاقات الجزائرية- الكرواتية وسبل تطويرها خاصة على المستوى الاقتصادي و بغية الإرتقاء بها الى مستوى العلاقات الممتازة، وللإشارة السفير الكرواتي بالجزائر أدى زيارة وداع، عقب انتهاء مهامه بالجزائر كسفير معتمد لدى بلاده.
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