توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 أكتوبر 2018، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت في سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة عين الباردة، بلدية بني فضالة، ولاية باتنة، مخبأين (02) للإرهابيين وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام، (14) مهربا وضبطت سبع (07) مركبات رباعية الدفع و(5,4) طن من المواد الغذائية، بالاضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية. من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني سبع (07) بنادق صيد بدون وثائق بكل من خنشلة وبجاية، في حين تم حجز (5339) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي.

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