مفرزة الجيش الوطني الشعبي تحجز اسلحة ومواد غذائية برج باجي مختار
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، إثر دورية بحث وتفتيش بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، اليوم 21 أكتوبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:
1 بندقية رشاشة من نوع (FM)،
6 بنادق تكرارية،
- (4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،
-3.5قنطار من المواد المستعملة في صناعة المتفجرات،
337 طلقة من مختلف العيارات
- بالإضافة إلى (32.5) كيلوغرام من الكيف المعالج.
هذه العملية النوعية، تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا وتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد
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