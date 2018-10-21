توقيف 17 عنصر دعم للإرهاب بتيسمسيلت

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس السبت، 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان، اليوم الأحد، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 20 أكتوبر 2018، سبع عشرة (17) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت"

ومن جهة أخرى، افادت الوزارة انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، أربعة (04) منقبين عن الذهب وضبطت معدات تفجير وتسع (09) دراجات نارية و(26) مولدا كهربائيا و(13) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربا بحوزته (3,87) قناطير من ورق التبغ".

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