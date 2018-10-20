قسنطينة : تفكيك جمعية اشرار تنشط بالمدينة الجديد علي منجلي
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضـري السادس عشر بأمن ولاية قسنطينـة في ظرف وجيز من تفكيك عصابة اشرار تتكون من 03 اشخاص لتورطهم في قضية تكوين جمعية اشرار ، السرقة المقترنة بظروف العنف ، التعدد ، استحضار مركبة ذات محرك .
وقائع القضية تعود الى نهاية الاسبوع تبعا للشكوى المرسمة من قبل ضحية جراء تعرضه لفعل السرقة بالعنف من قبل 03 اشخاص مجهولين و هذا عند ركوبه سيارة من نوع هيونداي تنشط في مجال النقل غير شرعي من وسط المدينة باتجاه المدينة الجديد علي منجلي ، اين اقدموا على سلبه مبلغ مالي يقدر بـ240000 دج بالعنف ، التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية لذات الامن الحضري مكنت في ظرف وجيز بعد تحريات و ابحاث مكثفة من توقيف مقترفي الفعل و تحويلهم الى مقر المصلحة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .
المشتبه فيهم و بمجابهتهم بالادلة و القرائن اقروا باقترافهم عملية السرقة بالعنف ، ليتم تفتيش مقر اقامة احدهم اين تم استرجاع بعض الاغراض . بعد الإنتهاء من إنجاز ملفات إجراءات جزائية تم تقديم الساتلفي الذكر امام النيابة المحلية فيما تم حجز المركبة المستعملة و وضعها على مستوى المحشر.
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