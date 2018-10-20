توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 أكتوبر 2018 ببومرداس ، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست ، ستة (06) مهربين وحجزت مطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين ودراجتين (02) ناريتين، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته (1,5) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان. من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني، إثر عمليتين منفصلتين بكل من ميلة وسوق أهراس، (224) غرام من الذهب و(12380) وحدة مفرقعات.
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