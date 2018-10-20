إكتشاف جثة على مستوى السوق الأسبوعي بالأغواط
عثرت مصالح أمن ولاية الأغواط صبيحة يوم أمس الجمعة على الساعة السابعة (07:00) صباحا بالسوق الأسبوعي على جثة شخص يبلغ من العمر (37) سنة ، و فور ذلك تم إبلاغ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط ، الذي أمر بفتح تحقيق و تشريح جثة الشخص على مستوى المؤسسة الإستشفائية حميدة بن عجيلة بالأغواط . نتائج تشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي أفظة إلى أن الوفاة طبيعية.
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