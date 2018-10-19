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19/10/2018 14:14:00

حجز أزيد من 11 ألف قرص صيدلاني ومطارق ضاغطة بتمنراست

حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس، (03) سيارات و(11613) قرص صيدلاني و(05) مطارق ضاغطة  و(11) مولد كهربائي و(04) أجهزة كشف عن المعادن (06) مضخات ماء و(1725) قرص مقوي و(645) كلغ من المواد الغذائية بتمنراست.

في نفس السياق، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف مهرباً وحجزت (02) دراجتين ناريتين بالإضافة إلى منظار ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية بكل من تمنراست وعين قزام، كذلك أوقفت عناصر الدرك الوطني بباتنة شخصاً وحجزت (89) خرطوشة مملوءة عيار 16 ملم، كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (75000) علبة سجائر ببسكرة، فيما أحبطت وحدات حرس الحدود والدرك الوطني محاولة تهريب (9894) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف  وتمنراست. من جهة أخرى أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني (71) مهاجراً غير شرعياً من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وغليزان.

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حجز أزيد من 11 ألف قرص صيدلاني ومطارق ضاغطة بتمنراست

حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس، (03) سيارات و(11613) قرص صيدلاني و(05) مطارق ضاغطة  و(11) مولد كهربائي و(04) أجهزة كشف

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