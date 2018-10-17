ماكرون : ” 17 أكتوبر 1961 كان يوم قمع ضد المتظاهرين الجزائريين”
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ 17 أكتوبر عام 1961 كان “يوم للقمع العنيف ضد المتظاهرين الجزائريين”. وقال ماكرون إن الجمهورية الفرنسية، يجب أن تواجه الماضي الذي “ما زال يحترق”. ومن خلال تغريدة له على موقع “تويتر “، قال ماكرون إنّ هذا الأمر يجب أن يكون شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر ومواطنينا من أصل جزائري.
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