حجز 664 قارورة خمر وأسلحة نارية بدون رخصة بتيارت





تمكنت الفرق الاقليمية للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت بحر الأسبوع الماضي من حجز 664 قارورة خمر من مختلف الأنواع ، حيث بلغت قيمة المحجوزات 180170 دج . وقال بيان لذات الهيئة الأمنية إنه "إستغلالا للمعلومات مؤكدة وردت الى الفرق الاقليمية للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت ، تم مباشرة العملية التي أسفرة عن توقيف المشتبه فيهم وحجز كمية من المشروبات الكحولية المذكورة أعلاه وتسليمها الى مصالح أملاك الدولة مقابل محضر تسليم مع تقديم الأشخاص الموقوف أمام النيابة."

..وحجز أسلحة نارية بدون رخصة

قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت بحجز أسلحة نارية بدون رخصة بحر الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي المواد المحجوزة 04 بنادق صيد و 02 بنادق فنطازية و 132غ بارود و 37 خرطوشة، وجاءت العملية استغلالا للمعلومات مؤكدة وردت إلى الفرق الاقليمية للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت ، تم مباشرة العملية التي أسفرة عن حجز أسلحة نارية بدون رخصة المذكورة أعلاه في مختلف القضايا والتحقيق متواصل.

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