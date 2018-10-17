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17/10/2018 15:16:00

إحباط محاولة تهريب 17500أورو بمطار هواري بومدين


تمكنت شرطة الحدود  بمطار هواري بومدين الدولي, في عمليتين متفرقتين, من إحباط محاولة تهريب أزيد من 170 ألف أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني نحو الخارج, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

واوضح ذات المصدر أن العملية الأولى تمت على إثر توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو دبي وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب 800 86 أورو, وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح بها مع أي مسافر من دون التصريح بها, وعليه تمت مصادرة المحجوزات وتحويل الشخص إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. أما العملية الثانية, فقد تم خلالها توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو القاهرة وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب 250 83 أورو.

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