

إحباط محاولة تهريب 17500أورو بمطار هواري بومدين تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي, في عمليتين متفرقتين, من إحباط محاولة تهريب أزيد من 170 ألف أورو كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني



المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تسجل مشاركتها بصالون الكتاب كشفت المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ، عن مجموعة مؤلفاتها التي ستشارك بها في الطبعة الثالثة و العشرين للصالون الدولي للكتاب، و التي تتجاوز في مجملها



مهرجان الجزائر الثقافي الدولي العاشر للموسيقى السيمفونية: سهرة أوروبية مغاربية مع النمسا وإيطاليا وتونس نشطت مجموعات موسيقية من النمسا وإيطاليا وتونس مساء أول أمس بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" بالعاصمة حفلا كلاسيكيا ساهرا في رابع أيام مهرجان الجزائر الثقافي الدولي



للتونسية وفاء طبوبي: صرخة "الأرامل الثلاثة" تمتع جمهور مسرح بجاية يمثل العرض المسرحي "الأرامل الثلاثة" للمخرجة التونسية وفاء طبوبي التي عرضت مساء أول أمس في إطار المهرجان الدولي لمسرح بجاية، صرخة إنسانية أمام المنزلقات التي



تدمير ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بكل من البويرة وتيزي وزو وبومرداس أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 أكتوبر 2018 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل



نواب الموالاة يواصلون غلق بوابة البرلمان لليوم الثاني يواصل اليوم الأربعاء نواب الأغلبية غلق الباب الرئيسي لمقر المجلس الشعبي الوطني في انتظار وصول رئيس المجلس السعيد بوحجة المرتقب ويؤكد أطراف من نواب الأغلبية



وزير السياحة ونظيره النيجيري يستعرضان فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ونظيره النيجيري أحمت بوطو يوم الاربعاء الفرص المتاحة للدفع بعلاقات التعاون بين البلدين من خلال تعزيز



مجلس الأمة يشارك في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة، في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ، وذلك في الفترة ما بين 18 أكتوبر و 02 نوفمبر 2018،



حركة النهضة تندد بقتل عضوالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء "ام البواقي " قتل اليوم الثلاثاء عضو بالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء بولاية أم البواقي رشقا بالحجارة بمقر عمله، جاء هذا حسب بيان صادر عن حركة النهضة تحصلت