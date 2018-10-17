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17/10/2018 13:42:00

تدمير ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بكل من البويرة وتيزي وزو وبومرداس


 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 أكتوبر 2018 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من البويرة وتيزي وزو وبومرداس ، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين وأربع (04) قنابل تقليدية الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادين.ع.4، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنتين  و(74,3) قنطارا من  مادة التبغ.

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