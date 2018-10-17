

نواب الموالاة يواصلون غلق بوابة البرلمان لليوم الثاني يواصل اليوم الأربعاء نواب الأغلبية غلق الباب الرئيسي لمقر المجلس الشعبي الوطني في انتظار وصول رئيس المجلس السعيد بوحجة المرتقب ويؤكد أطراف من نواب الأغلبية



وزير السياحة ونظيره النيجيري يستعرضان فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ونظيره النيجيري أحمت بوطو يوم الاربعاء الفرص المتاحة للدفع بعلاقات التعاون بين البلدين من خلال تعزيز



مجلس الأمة يشارك في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة، في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ، وذلك في الفترة ما بين 18 أكتوبر و 02 نوفمبر 2018،



حركة النهضة تندد بقتل عضوالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء "ام البواقي " قتل اليوم الثلاثاء عضو بالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء بولاية أم البواقي رشقا بالحجارة بمقر عمله، جاء هذا حسب بيان صادر عن حركة النهضة تحصلت



جمال بلماضي : اتحمل مسؤولية الهزيمة بالبنين خرج جمال بلماضي عن صمته مباشرة بعد نهاية مباراة البنين حيث أدلى بتصريحات مقتضبة حلل فيها ما حدث على السريع معترفا بانه يتحمل كامل المسؤولية



السجن 5 سنوات لرئيسي بلدية الزيتونة السابقين في قضية فساد سكيكدة نظرت اليوم نيابة محكمة الجنح بالحروش في ولاية سكيكدة قضية مشروع الصرف الصحي المتهم فيها رئيسي بلدية الزيتونة. إلتمست، المحكمة تسليط عقوبة الحبس النافذ 5



انهاء مهام رئيس شرطة المركز الحدودي بأم الطبول قام المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري من انهاء مهام رئيس شرطة الحدود المركز الحدودي بأم الطبول عزالدين وادفل. كما تم انهاء مهام رئيس أمن



العدالة تفتح ملف الإعتداء الإرهابي على قصر الحكومة مجددا استناد الى مصادر اعلامية تقوم محكمة الاستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر، في الـ 26 ديسمبر المقبل في الأحكام الصادرة سنة 2012، ضد



اتفاق : تذاكر الجوية الجزائرية بالبطاقة الذهبية وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عقد شراكة مع بريد الجزائر من اجل الإستفادة من بطاقة الدفع المسبق الذهبية في شراء تذاكر السفر عن بعد.ففي مقر