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17/10/2018 13:10:00

نواب الموالاة يواصلون غلق بوابة البرلمان لليوم الثاني


يواصل اليوم الأربعاء نواب الأغلبية غلق الباب الرئيسي لمقر المجلس الشعبي الوطني في انتظار وصول رئيس المجلس  السعيد بوحجة المرتقب ويؤكد أطراف من نواب الأغلبية أن مكتب المجلس الذي سيجتمع ظهر اليوم يتجه لإعلان شغور منصب رئيس الغرفة السفلى. وتجدر الإشارة أن أزمة المجلس التي بدأت بإعلان خمس مجموعات نيابية سحب الثقة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني تدخل يومها 22.

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