نواب الموالاة يواصلون غلق بوابة البرلمان لليوم الثاني
يواصل اليوم الأربعاء نواب الأغلبية غلق الباب الرئيسي لمقر المجلس الشعبي الوطني في انتظار وصول رئيس المجلس السعيد بوحجة المرتقب ويؤكد أطراف من نواب الأغلبية أن مكتب المجلس الذي سيجتمع ظهر اليوم يتجه لإعلان شغور منصب رئيس الغرفة السفلى. وتجدر الإشارة أن أزمة المجلس التي بدأت بإعلان خمس مجموعات نيابية سحب الثقة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني تدخل يومها 22.
عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك