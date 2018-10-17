وزير السياحة ونظيره النيجيري يستعرضان فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية

وافاد بيان للوزارة ان الوزيرين استعرضا خلال اللقاء واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر وسبل تعزيزهاي مثمنين علاقات الصداقة التي تربط البلدين الشقيقين ومؤكدين على اهمية مواصلة العمل من اجل تجسيد البرنامج التنفيذي للاتفاقية المبرمة بين البلدين. واشار البيان الى ان عبد القادر بن مسعود استعرض خلال المحادثات الخطوط العريضة لاستراتيجية تنمية السياحة بالجزائر ابرز الفرص المتاحة في مجال السياحة والصناعة التقليدية. واشاد الوزير النيجيري من جهته بالإمكانيات التي تزخر بها الجزائر كما ابدى اهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية في مجال السياحة مطالبا في ذات الوقت --حسب ذات المصدر-- مرافقة بلاده لتطوير السياحة لا سيما في مجال التكوين وعملية تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا الصناعة التقليدية. واعرب الوزيران في ختام محادثاتهما عن ارتياحهما لنوعية العلقات بين البلدين واتفقا على ضرورة العمل من اجل تجسيد العمليات المتفق عليها.