مجلس الأمة يشارك في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ
يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة، في الدّورة الأولى للفترة التّشريعيّة الخامسة للبرلمان الإفريقيّ، وذلك في الفترة ما بين 18 أكتوبر و 02 نوفمبر 2018، بالعاصمة الرّوانديّة كيغالي.
يتشكّل الوفد البرلمانيّ لمجلس الأمّة من السّيّدين:
· محمد زوبيري، رئيس المجموعة البرلمانيّة لحزب جبهة التّحرير الوطنيّ، عضو البرلمان الإفريقيّ،
· عبد القادر مولخلوة، رئيس لجنة التّجهيز والتّنمية المحلّيّة، عضو البرلمان الإفريقيّ.
يتضمّن جدول الأعمال اجتماعات اللّجان الدّائمة للبرلمان الإفريقيّ، بالإضافة إلى مناقشة عدّة مواضيع تهم القارّة منها:
- السّلم والأمن في إفريقيا،
- أنظمة الأمن الغذائيّ في إفريقيا،
- دور بعثات ملاحظة الانتخابات للاتّحاد الإفريقيّ في إنهاء الخلافات.
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