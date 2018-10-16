حركة النهضة تندد بقتل عضوالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء "ام البواقي "





قتل اليوم الثلاثاء عضو بالمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء بولاية أم البواقي رشقا بالحجارة بمقر عمله، جاء هذا حسب بيان صادر عن حركة النهضة تحصلت الاتحاد على نسخة منه

وأوضح ذات البيان أن الضحية الذي يشغل منصب عضو بالمجلس الشعبي البلدي وهو رئيس المصلحة التقنية الإقليم بذات المجلس المرحوم يبلغ 56 سنة اب لاربعة اطفال، وجد مقتولا بمكتبه الكائن بالحي الإداري بحي ماريان بمدينة عين البيضاء للاشارة قتل بحجرعلى الراس من جهتها تم توقيف الشخص المشتبه في ارتكاب جريمة القتل من طرف عناصر الأمن يبلغ من العمر 37 سنة، وفقا لمصادر اعلامية فيما يبقى التحقيق جاربغية معرفة الاسباب ارتكاب الجريمة النكراء

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