جمال بلماضي : اتحمل مسؤولية الهزيمة بالبنين





خرج جمال بلماضي عن صمته مباشرة بعد نهاية مباراة البنين حيث أدلى بتصريحات مقتضبة حلل فيها ما حدث على السريع معترفا بانه يتحمل كامل المسؤولية في سقوط "الخضر" أمام "السناجب" بهدف نظيف، ولكنه لمح بالمقابل إلى عدم تطبيق بعض اللاعبين لتعليماته سواء في الشوط الأول أو الثاني، تاركا الانطباع بأنهم يتحملون جانبا من المسؤولية رغم تأكيده وبالحرف الواحد على أنه المسؤول الأول عن الهزيمة. للاشارة انهزم أشبال المدرب جمال بلماضي أمام المنتخب البنيني في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2019. ورغم النقص العددي الذي لعب به المنتخب البنيني إلا أن كتيبة جمال بلماضي لم تستطع العودة بنتيجة ايجابية وأنهت المواجهة بهدف دون رد. الهدف الوحيد في اللقاء من تسجيل اللاعب سيسينيون في الدقيقة 16 من الشوط الاول

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